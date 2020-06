Mette Abildgaard og hendes mand, Jens Jacob Juulsager, glæder sig til at blive forældre for anden gang. Deres datter, Esther Marie, skal have en lillesøster. (Arkivfoto)

De Konservatives politiske ordfører er gravid

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er gravid og går på barsel 1. august.

Det skriver hun på Twitter.

- Som min søde mand @juulsager så præcist har udtrykt det, så udkommer vi her til sommer med "den svære toer", i form af en lillesøster, skriver hun efterfulgt af smile- og grineemojis.

31-årige Mette Abildgaard er gift med journalisten Jens Jacob Juulsager.

Parret har i forvejen datteren Esther Marie, som blev født i oktober 2018.

Parret var igennem fertilitetsbehandling for at få Esther Marie, noget som Jens Jacob Juulsager også berører i et opslag på Facebook.

- Mette klarer graviditetens charmetræk sejt, og vi glæder os enormt til at møde den lille pige, der meldte sin ankomst som en glædelig overraskelse, efter vi ellers måtte igennem fertilitetsbehandling for at få Esther Marie, skriver han.