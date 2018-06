De Konservative sætter nyt A-hold frem mod valget

De Konservative rokerer rundt og sætter nu et nyt hold op til folketingsvalget, der kommer inden for et år.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Jeg glæder mig til at vende retur til sundhedsområdet. Vi står over for store forandringer og beslutninger på sundhedsområdet, hvor vi skal styrke nærheden i behandlingen og sikre en stærk almen sektor, siger Mette Abildgaard.

Hun har tidligere været sundhedsordfører i Folketinget og har siddet i regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor hun var formand for kræftudvalget.

Brigitte Klintskov Jerkel (K) har været sundhedsordfører indtil nu. Hun er stedfortræder i Folketinget for Brian Mikkelsen (K), der blev erhvervsminister.

Rasmus Jarlov (K) har også fået et nyt ordførerskab og bliver partiets nye skatteordfører.

- Jeg ser meget frem til, at vi kan få gjort vores skattesystem mere enkelt for borgerne. Vi har et af verdens højeste skatteaftryk, og det skal vi have sænket, siger Rasmus Jarlov.

Han træder ind i Folketingets skatteudvalg, hvor han vil kæmpe for lavere skatter og afgifter.

Anders Johansson (K) har været skatteordfører indtil nu. Han er stedfortræder for børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Da De Konservative kun har seks medlemmer af Folketinget, har alle ordførere flere ordførerskaber. Naser Khader er topscorer med hele 11.

Gruppeformand Mette Abildgaard er også politisk ordfører og har med sit nye ansvar for sundhedsområdet nu i alt syv ordførerskaber.

Desuden har Anders Johansson og Orla Østerby (K) fået nye ordførerskaber.