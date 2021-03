De Klerk advarer mod raceskel i Sydafrika

Frederik Willem de Klerk, Sydafrikas foreløbig sidste hvide præsident, holdt 2. februar en tale til et webinar i anledning af 30-året for, at han selv og Den Afrikanske Nationalkongres (ANC) under ledelse af den sorte leder Nelson Mandela indledte forhandlinger om et nyt Sydafrika.

Vi er stadig et frit samfund.

De Klerk var den præsident, der begravede det racistiske apartheidstyre og løslod Mandela.

Forhandlingerne førte til en ny forfatning og et frit valg, som ANC vandt stort i 1994.

F.W. de Klerk fylder den 18. marts 85 år, og han har fra sidelinjen fulgt hele udviklingen, siden ANC kom til.

Der var også tidsler i hans tale den 2. februar. For han mener, at ANC holder landet fast i gamle raceskel.

Forfatningen taler om at hele fortiden, men her sker der for lidt, mener de Klerk.

ANC accepterer kun forfatningens ord og ånd, hvis det sker i den kontekst, at det skal rette op på "historisk uretfærdighed", mener F.W. de Klerk.

Så derfor er der stadig arbejde at gøre for at efterleve forfatningen.

Frederik Willem de Klerk fik i 1993 sammen med Nelson Mandela Nobels fredspris for deres fælles arbejde med at ophæve apartheidregimet.

At det netop skulle blive de Klerk, der begravede apartheid, lå ikke i kortene.

Han stod i spidsen for Nationalpartiet, der værnede om apartheid.

En politik, der gjorde sorte sydafrikanere til andenrangsborgere i deres eget land.

De Klerks far var også politiker i Nationalpartiet, der opfandt apartheid, som blev indført i Sydafrika i 1940'erne.

F.W. de Klerk blev præsident ved lidt af et tilfælde.

I 1989 døde hans forgænger, den benhårde nationalist Pieter Willem Botha.

De Klerk var også kendt som kompromisløs, men det skulle ændre sig.

I 1990 løslod han Nelson Mandela efter 27 års fængsel.

Fire år senere vandt ANC en jordskredssejr med Nelson Mandela i spidsen.

Det var det første valg, hvor landets sorte befolkning kunne stemme.

ANC indgik en samlingsregering med Nationalpartiet, og de Klerk blev i en periode Mandelas højre hånd.

I 1996 gik de Klerk på pension som politiker.

Men der var mere drama i hans liv.

I 1998 kom det frem, at han havde været sin kone gennem 38 år, Marike de Klerk, utro gennem flere år.

Det kostede en skilsmisse. Tre år senere blev Marike de Klerk myrdet i sit hjem.

I 2004 forlod F. W. de Klerk endegyldigt Nationalpartiet. Siden har han haft flere internationale poster.

Desuden har han oprettet organisationen FW de Klerk Foundation, som arbejder for at fremme demokrati i Sydafrika.