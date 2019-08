David Trads trækker sig som folketingskandidat

Socialdemokrat og journalist David Trads skriver torsdag på Facebook, at han ikke længere er folketingskandidat for sit parti.

David Trads kom ikke ind ved folketingsvalget på grundlovsdag.

- Der er nu gået to måneder siden folketingsvalget. Et valg, hvor jeg var kandidat, men desværre ikke opnåede valg. Jeg har efter nøje overvejelser besluttet mig for at trække mig som folketingskandidat i Egedal-kredsen, skriver David Trads på Facebook og fortsætter:

- Når jeg trækker mig som kandidat nu, er det, fordi jeg tror på, som amerikanerne siger det: "Get over it - and move on!"

- Jeg kaster mig nu over alt det, som jeg osse synes er spændende, sjovt og vigtigt - klimaet, foredrag, bøger, radio, tv, aviser med meget mere.