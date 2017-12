Datter på seks år så far tage kraftigt halsgreb på mor

Billeder fra et overvågningskamera har været et af beviserne i straffesagen mod en 40-årig mand, der fredag af Retten i Næstved er blevet dømt for at forsøge at dræbe sin ekskone, oplyser anklagemyndigheden.

Overfaldet skete 3. april på parkeringspladsen ved lægehuset i Fuglebjerg. Den 40-årige Christian Rose fra Sandved er blevet straffet med fængsel i seks år.

Mens datteren på seks år sad i bilen, tog manden et kraftigt halsgreb på sin ekskone.

Nogle mænd, der så, hvad der skete, fik trukket ham væk fra bilen. Det lykkedes ham imidlertid at vriste sig fri, og kort efter angreb han igen kvinden, der nu var bevidstløs.

Christian Rose trak sin tidligere hustru ud af bilen og slog flere gange hendes hoved ned i asfalten, inden mændene på ny gik i aktion og fik ham trukket væk, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Senioranklager Anne Marie Fink har ført sagen.

Hun oplyser, at nævninger og juridiske dommere i retten blandt andet har set optagelser fra et overvågningskamera ved en hæveautomat i Danske Banks filial. På billederne kan man se en del af episoden på parkeringspladsen.

Desuden har vidnerne været afhørt om, hvad de oplevede. På den baggrund har retten slået fast, at manden flere gange sagde, at ekskonen skulle dø, og at han ville slå hende ihjel.

Ifølge de lægelige oplysninger kunne kvinden meget vel have været i livsfare, oplyser retten om afgørelsen.

Under sagen har Christian Rose erkendt sig skyldig i vold af særlig farlig karakter. Men han har nægtet, at hans hensigt var at slå kvinden ihjel. Han har anket dommen til landsretten.