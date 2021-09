Datatilsynet politianmelder Region Syddanmark - igen

Det drejer sig om næsten 4000 patienters helbredsoplysninger og cpr-numre.

En powerpoint-præsentation, der blev brugt til uddannelse på Odense Universitetshospital (OUH), har ført til, at Datatilsynet - foruden politianmeldelsen - endnu en gang indstiller regionen til en bøde på 500.000 kroner.

Powerpoint-præsentationen indeholdt 3915 patienters følsomme oplysninger.

Det fremgår af Datatilsynets pressemeddelelse, at oplysningerne har været tilgængelige på Region Syddanmarks hjemmeside siden maj 2011.

Region Syddanmark opdagede først fejlen, da OUH blev kontaktet af en borger om powerpoint-præsentationen. Det skete i februar 2020.

Ifølge regionsdirektør Jane Kraglund er sagen beklagelig.

- Vi er super ærgerlige over den sag. Det burde ikke være sket. Da vi opdager det, gør vi alt, hvad vi kan, for at orientere de berørte og fjerne det pågældende powerpoint-dokument, siger hun til TV Syd.

Ifølge Datatilsynet gør det sagen ekstra alvorlig, at Region Syddanmark dagligt behandler store mængder af personfølsomme oplysninger.

Det er anden gang i år, at Region Syddanmark politianmeldes af Datatilsynet for ikke at have etableret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

I juli 2021 blev regionen ligeledes indstillet til en bøde på 500.000 kroner. Dengang for ikke at have overholdt sin forpligtelse som dataansvarlig til at gennemføre nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Ifølge Datatilsynet havde Region Syddanmark i en periode på mere end halvandet år en database til forskningsmæssige og kliniske formål, hvor regionen ikke godt nok havde sikret sig imod, at uvedkommende kunne få adgang.

I databasen lå blandt andet spørgeskemaer med helbredsoplysninger om mere end 30.000 børn tilknyttet psykiatrien.