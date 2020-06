Dansksindede syd for grænsen: Genåbn alle grænseovergange

Mandag blev de danske grænser genåbnet for tyske turister, der har været afskåret fra at besøge nabolandet siden 14. marts.

Men der er otte andre grænseovergange, der stadig er lukket. Og det ærgrer nogle af de dansksindede fra mindretallet syd for grænsen.

- For os som mindretal er det vigtigt at få åbnet de små grænseovergange. For det er der, de lokale krydser grænsen.

- Det er dem, der har haft problemet, fordi de har skullet køre lange omveje, når de skulle på arbejde på den anden side af grænsen, siger Flemming Meyer.

Han er formand for Sydslesvigsk Vælgerforening.

Flemming Meyer tror ikke, at de små grænseovergange vil blive løbet over ende af tyske turister, hvis de bliver genåbnet.

- De små grænseovergange benyttes kun af lokale folk. Der er ikke turister, der kommer den vej.

- Men for de lokale vil det gøre en stor forskel og betyde mange sparede kilometer, siger Flemming Meyer.

Han havde mandag lejlighed til at drøfte spørgsmålet med statsminister Mette Frederiksen (S).

Det skete ved en seance i Kruså, hvor repræsentanter for det danske mindretal mødte statsministeren.

Mette Frederiksen kom dog ikke med løfter om, hvornår de resterende overgange kan genåbnes.

- Det tør jeg ikke sige. Jeg er egentlig glad for at få at vide, at meget af hverdagslivet i grænselandet er normaliseret.

- Nu er det så et spørgsmål om at få alle grænseåbninger med. Det er - for at være helt ærlig - et ressourcespørgsmål, siger statsministeren.

Hun henviser til, at der er skærpet grænsekontrol ved de genåbnede grænseovergange.

Vagterne tjekker, at de indrejsende har booket seks overnatninger i Danmark eller har andre anerkendelsesværdige grunde til at komme hertil.

- Så længe der er behov for den øget kontrol, vi har, så kan det være svært at have alle overgange åbent, siger statsministeren.

Hun er fuldt klar over, at grænserestriktionerne er og har været en torn i øjet på mange fra det danske mindretal syd for grænsen.

- Vi har været rigtig ærgerlige over at skulle indføre grænserestriktioner det her forår på grund af Covid-19.

- Her i grænselandet er det noget helt særligt, fordi man ikke tænker over, at der er en grænse. Måske går man i skole på den anden side eller handler ind på den anden side, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren har mandag besøgt landsdelen for at markere, at det er 100 år siden, at Sønderjylland officielt blev genforenet med Danmark.