Danskernes forbrug af data og bredbånd stiger voldsomt

Udviklingen glæder energi,- forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V).

- Hurtigere og bedre dataforbindelser stiger, og det synes jeg er rigtig flot, fordi det viser, at danskerne virkelig er optaget af at kunne bruge både deres mobiltelefon og deres internetforbindelser, siger han.

De nye tal fortsætter udviklingen fra tidligere år. I løbet af 2016 steg danskernes dataforbrug med 68,4 procent, og antallet af bredbåndsabonnementer med mindst 100 Megabit steg 154,9 procent.

Stigningen over de seneste år sætter store krav til selskaberne for at kunne leve op til behovet.

- Det glæder mig, at branchen har investeret mere end seks milliarder kroner i digital infrastruktur, og fra regeringens side har vi også en bredbåndspulje, der skal sikre, at danskerne har mulighed for at bruge data, siger Lars Christian Lilleholt.

Der er dog fortsat steder i Danmark med såkaldte sorte huller, hvor der ikke er god nok dækning af mobilt data.

Det skal et nyt teleforlig blandt andet forbedre. Det nuværende teleforlig blev indgået i 1999 og er ifølge Lars Christian Lilleholt forældet i forhold til situationen i dag.

Derfor vil regeringen komme med forslag til et nyt teleforlig "inden for de næste par måneder".

- Det handler om at kigge på, om rammerne er gode nok, og er der tiltag, hvor vi kan sikre både bedre mobildækning og bedre bredbåndsdækning, siger ministeren.

Energistyrelsen udsteder frekvenstilladelser til selskaber, der tilbyder mobil dækning og bredbåndsforbindelser, og her vil regeringen komme med forslag til ændringer i et nyt forlig.

- Vi vil blandt andet stille krav, når vi udbyder frekvenser. For at få de her frekvenser skal man betale for dem, men man skal også sikre en bedre dækning, siger han.