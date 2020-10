Danskernes bevægelsesvaner kortlægges i detaljer

De mange svar skal danne grundlag for den største kortlægning nogensinde af danskernes bevægelsesvaner, og hvad der reelt driver dem til at bevæge sig.

Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse udføres af forskere fra Syddansk Universitet.

Målet er at få et hidtil uset billede af, hvad der driver danskerne til at bevæge sig. Ikke kun til idræt og motion, men også på arbejde, i hjemmet, når man cykler på arbejde eller går tur med hunden.

- Når vi spørger så mange, så er det for at ende med brugbare tal fra samtlige kommuner, siger professor Bjarne Ibsen fra SDU's Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

- Dermed vil hver eneste kommune få et billede af netop sine lokale muligheder og udfordringer, som vi bagefter tager ud og præsenterer for hver af dem, siger han.

Kommunerne får dermed et redskab, der siger noget om, hvad der får folk til at cykle mere, gå en tur eller gå til fitness.

- Dermed kan de fokusere på at lave indsatser, der rammer netop det, der reelt får deres borgere til at være aktive. Og det er jo ikke det samme fra kommune til kommune.

Mange forskellige typer data kobles sammen i undersøgelsen. Oplysninger om adfærd og motiver hos borgerne sættes sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune. Det kan være cykelstier, idrætsanlæg, grønne områder og natur som skove og kystområder.

På den måde opstår der et helt nyt danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at bevæge sig mere.

Der er masser af undersøgelser om motion. De er typisk båret af idéen om, at mennesker motiveres af det samme.

- Men nogle bevæger sig især for sundhedens skyld, andre for velværet eller for det sociale samvær eller gåturen med en god ven, siger Bjarne Ibsen.

- Først når vi ved mere præcist, hvad der bevæger folk til at bevæge sig, kan kommunerne sætte ind med tilbud, der reelt er effektive, siger han.

Undersøgelsen er støttet af Nordea-fonden med 12 millioner kroner, og spørgeskemaet sendes ud til 400.000 voksne over 15 år.