Danskerne udskød fejringen - en festpukkel kan være på vej

Af de adspurgte danskere, som har planlagt en større begivenhed, svarer 40 procent, at de måtte udskyde begivenheden og endnu ikke har afholdt den.

Cheføkonom ved Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre mener, at det kan betyde, at der er kommet en pukkel af begivenheder, som venter på at blive afholdt.

- Vi kan se det, som mange af os formentlig oplever, med at man har en masse aftaler i løbet af efteråret. Der er nogle begivenheder, som er blevet skubbet på grund af coronakrisen, siger han.

Siden landet blev lukket ned i marts 2020, har varierende grader af forsamlingsforbud været gældende.

Frem til søndag gælder det, at højst 250 personer må forsamle sig indenfor. Den restriktion ophæves per 1. august.

Dermed er der gode udsigter for de restaurationsejere og lokaleudlejere, der har lidt under lav aktivitet på grund af coronanedlukningen.

De, der havde udskudt festen, blev spurgt, hvor mange penge de forventede at bruge på den, når den kunne afholdes.

Hver tredje svarede, at de forventede at bruge op til 10.000 kroner på festen. 38,8 procent svarede, at de forventede at bruge mellem 10.000 og 50.000 kroner.

Selv om pengene ikke sætter et stort aftryk på den samlede økonomi, mener Jeppe Juul Borre alligevel, at det er et godt lille skub til en presset branche.

- Det gælder jo eventplanlæggere, udlejere af lokaler, cateringvirksomheder. Og dem som laver jakkesæt i forbindelse med bryllupper. De har noget godt i vente efter et rigtig trist år med coronakrisen, siger han.

Den forventede travlhed betyder dog også, at danskere skal være hurtigt ude, hvis de skal afholde en større begivenhed.

- Der kommer pres på med det her. Skal man ud og have arrangeret noget, så handler det altså om at komme i gang. Efterspørgslen er lige præcis målrettet nogle af de her udskudte begivenheder, og jeg tror, der kommer til at blive travlt, siger han.