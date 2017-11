Danskerne slipper for nedbør på en vindstille valgdag

- Det gælder generelt for hele landet, at det holder tørt tirsdag. Langt de fleste vil opleve, at det er tørvejr, siger Anja Bodholdt.

- Der kan komme lidt smådryp i den sydligste del af landet og i Nordjylland og Nordsjælland, men det er virkelig i småtingsafdelingen, lyder det.

Dermed er der altså ikke stor sandsynlighed for, at valgkortet bliver vådt på vej til stemmeboksen. Og der er heller ikke stor risiko for, at kortet blæser ud af hænderne på landets vælgere.

- Der kommer stort set ikke nogen vind, siger Anja Bodholdt.

Valgstederne åbner rundt om i landet tirsdag morgen, og her vil temperaturen ligge lige omkring frysepunktet.

- I den centrale og nordlige del af Jylland er man lidt under frysepunktet, mens man er lidt over i den sydlige del. På Fyn og Lolland og Falster ligger vi på plusgrader, og på Sjælland ligger vi lige under eller på frysepunktet.

- I løbet af dagen stiger temperaturen, så vi kommer til at ligge mellem en og seks grader, lyder forudsigelsen fra DMI.

Og nedbøren bliver altså formentlig væk på valgdagen, men det samme gør solen, og derfor er der en overskyet dag i vente, forudser DMI.

Valgstederne åbner klokken 08.00 tirsdag og lukker klokken 20.00.