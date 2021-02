Danskerne slækker på bekymringerne og ser flere i privaten

De nyeste resultater fra Hope-projektet på Aarhus Universitet, der undersøger danskernes adfærd under corona, viser, at danskernes bekymring er faldende.

Undersøgelsen viser, at ti procent færre i dag er bekymrede for konsekvenserne af den nuværende situation med corona end i januar.

Omkring 70 procent svarer, at de er bekymrede, og det er det laveste bekymringsniveau siden september 2020.

Det viser sig også ved, at vi ser flere, og at vi er mindre opmærksomme på at holde afstand.

Og det hænger ifølge professor Michael Bang Petersen, som leder projektet, sammen med faldende smittetal, vi har set fra januar til nu.

- Når vi ikke føler, at truslen er så overhængende, er vi mere tilbøjelige til at invitere naboen over til kaffe, siger han.

Han understreger, at det er negativt for epidemikontrollen, at vi ser flere, men at det ser ud til at være godt for vores trivsel.

Siden januar er sket et fald i andelen, der føler sig stressede. Ifølge Michael Bang Petersen kan det hænge sammen med, at vi ser flere.

Man skal dog også tage højde for årstidens effekt for vores mentale helbred og det, at de mindste er kommet tilbage i skolen, siger han.

Opbakningen til regeringens brug af restriktioner er fortsat høj. 75 procent mener, at regeringen har ført den nødvendige politik for at håndtere corona.

- Det ser ikke ud som, at der er det samme genåbningspres fra befolkningen, som man måske kunne få et indtryk af, når man følger debatten, siger Michael Bang Petersen.

På uddannelsesområdet er opbakningen til regeringens restriktioner faldet. Siden januar er opbakningen faldet 10 procentpoint fra 85 procent, der støtter op om restriktionerne, til 75 procent.

- Restriktionerne på uddannelsesområdet rammer mange hårdt. Både de unge, som er sendt hjem, men også familier, som får syn for sagen og kan se, hvordan det påvirker trivslen, siger Michael Bang Petersen.