Danskerne skal vænne sig til flere test

De danskere, der ikke er meget for at blive testet for covid-19, skal enten håbe på nye testformer eller lære at vænne sig til det, hvis det står til statsminister Mette Frederiksen (S). Hun ser nemlig for sig, at massive antal test skal være en del af hverdagen, selv når vaccinerne er rullet ud. (Arkivfoto)

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix