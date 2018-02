Danskerne pendler mere end nogensinde

Efter i mange år at have pendlet nogenlunde lige meget hvert år, bruger danskerne nu mere tid på at komme til og fra arbejde.

Den gennemsnitlige pendler kører dagligt 42,5 kilometer i bil, tog, bus eller metro. Det er ni procent længere end i 2008, hvor tallet var 39 kilometer.

Undersøgelsen definerer 98 procent af danske lønmodtagere som pendlere, da de ikke har bopæl og arbejdsplads samme sted.

Branchedirektør i DI Transport Michael Svane ser udviklingen som positiv, da det viser en øget interesse blandt lønmodtagere for at rejse til det arbejde, der passer dem bedst.

- Undersøgelsen bekræfter det, vi i virksomhederne har sukket efter. Det er vigtigt for os, at vi kan få fat i arbejdskraften. Specielt i en situation som nu, hvor der er en betydelig efterspørgsel, siger han til Politiken.

Ismir Mulalic er lektor på DTU, senior fellow hos Kraks Fond og forsker i transport- og byøkonomi. Han fortæller, at danskernes vilje til pendling er en afvejning mellem bolig, arbejde og forbrug.

- Vi ser, at folk pendler en halv time længere om dagen, så de kan bo billigere. Du kan i princippet spare en million kroner, hvis du ofrer en halv time af din dag og flytter uden for byen, siger han til Politiken.

Undersøgelsen konkluderer, at urbanisering og udbygning af infrastruktur har været væsentlige årsager i forbindelse med den stigende pendling.

Ifølge Ismir Mulalic har billigere biler og faldende brændstofpriser også haft indflydelse, mens de stigende boligpriser i storbyerne er den vigtigste årsag til, at mange i dag pendler længere end tidligere.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er glad for udviklingen, da den afspejler en økonomi i vækst.

- Jeg ønsker ikke, at folk skal pendle mere eller mindre. Jeg ønsker, at folk lever et liv, som de selv vil. Og jeg tror, at folk, der pendler langt, har et ønske om at bruge mindre tid på transport og mere tid sammen med familien.

- Derfor er det vigtigt, at vi får bygget flere og bredere veje, og at vi får investeret i at ajourføre vores jernbanesystem med eltog og nye signalsystemer. Der ligger meget uforløst potentiale, siger han til Politiken.