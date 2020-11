Danskerne kører mindre bil efter opfordring om hjemmearbejde

- Den delvise nedlukning af samfundet har varet nogle uger efterhånden, og vi kan se, at en del har taget det til sig at arbejde hjemme, siger Kasper Rosenstand, afdelingsleder ved Vejdirektoratet.

- Trafikniveauet har stabiliseret sig på et niveau omkring ti procent under niveauet fra sidste år. Så cirka hver tiende dansker bliver hjemme i stedet for at tage bilen ud.

Til gengæld har der været en lille stigning på to-tre procent i lastbiler på de danske veje.

- Det er et udtryk for, at selv om der er dele af samfundet, der er lukket ned, så er der mange ting, der stadig kører videre.

- Folk skal stadig have bragt varer ud til butikkerne, og der transporteres stadig varer og gods på tværs af landsdelene. Så vi har et samfund, hvor de basale funktioner stadig fungerer, siger Kasper Rosenstand.

Samme vurdering har transportminister Benny Engelbrecht (S).

Han bider også mærke i, at der er færre personbiler på vejene, men at det ikke tilfældet med lastbiler.

- Det betyder med andre ord, at vi holder samfundet i gang, selv om vi holder afstand, arbejder hjemme og tager de nødvendige forholdsregler for sammen at begrænse smittespredningen, siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.