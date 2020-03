Danskerne køber større ind - men hamstrer ikke

Men dagligvarebutikkerne beretter nu om, at danskerne er stoppet med at hamstre.

Efter at regeringen onsdag lukkede landet delvist ned, trodsede en lang række danskere statsministerens opfordring til ikke at hamstre fødevarer og fyldte indkøbsvogne med toiletpapir, mælk og brød.

Det siger fødevareminister Mogens Jensen (S) på et pressemøde.

- Den hamstring, vi oplevede de første 24 timer efter statsministerens pressemøde er væk. Vi ser et normalt indkøbsbillede, siger Mogens Jensen.

- Samtidig strømmer varerne ind over grænserne. Så længe vi handler, som vi plejer, så vil der ikke være problemer med forsyningssikkerheden i Danmark, siger han.

Topchefen i Salling Group, Per Bank, bekræfter på samme pressemøde, at hamstringen er stoppet. Til gengæld er vi begyndt at købe større ind, lyder det.