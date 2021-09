Danskerne kan igen hilse på dronningen

I halvandet år har danskere, som har modtaget en medalje eller en orden af dronningen, ikke haft mulighed for at takke dronning Margrethe for det ansigt til ansigt.

Det bliver dog med flere coronarestriktioner, når danskerne igen kan møde op ved den formelle ceremoni.

Som noget nyt skal man tilmelde sig audiensen. Derudover er det kun dem, som har modtaget en hæder den 1. juli i år eller senere, der kan møde op.

Man skal også vise coronapas, hvis man vil i audiens.

Kongehuset er glade for, at det nu igen er muligt at gennemføre audienser, siger kommunikationschef Lene Balleby til Ritzau.

- Vi har i Danmark en lang tradition for, at alle med et ærinde kan få en audiens hos regenten. Og det betyder noget for mange - også for dronningen og kronprinsen - at vi nu genoptager audienserne, siger hun.

Michael Bregnsbo, der er lektor i historie ved Syddansk Universitet, fortæller, at audiensen er mere formel i dag, men at den tidligere kunne have stor politisk betydning.

Under enevælden søgte borgere foretræde for kongen, hvis de ville bede om hjælp eller støtte.

- Man kunne virkelig opnå noget, hvis kongen var personligt interesseret, eller ville støtte en i det, man bad om, siger Michael Bregnsbo.

Under den tidlige enevælde havde man en ordning, hvor enhver kunne henvende sig med en bøn eller anmodning, mens kongen ventede på, at hans hest blev gjort klar. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

Frederik IV formaliserede systemet med faste ugentlige audienser i 1725.

Men inden enevælden opsøgte folk også kongen, når han rejste rundt i landet.

- Når kongen kom til et bestemt sted, var der ofte mange mennesker, der opsøgte ham med ønsker og bønner, som de håbede, han kunne hjælpe dem med, siger Michael Bregnsbo.

Selv om audiensen i dag har en mere ceremoniel rolle, giver det de kongelige en god mulighed for at møde mange forskellige danskere.

Det mener Lars Hovbakke Sørensen, der er historiker og lektor i Samfundsvidenskab ved Professionshøjskolen Absalon.

- Det er blevet en del af kongehusets måde at være et nationalt samlingspunkt på, fordi der er mulighed for, at alle mulige forskellige borgere kan komme ind og tale med de kongelige, siger han.

Lars Hovbakke Sørensen mener, at dronningens offentlige audiens er med til at opretholde kontakten imellem kongehuset og forskellige dele af samfundet.

Møder man ved audiensen, skal man bære sit fineste tøj samt den dekoration, man har modtaget. Man skal også bære hvide handsker, når man skal møde de kongelige.

Man bliver modtaget af kabinetssekretæren, inden man bliver ført til audiensgemakket, hvor samtalen med dronningen finder sted.

Dronning Margrethe har typisk holdt audiens et par gange om måneden, altid på mandagen.

På mandag, når dørene til audiensgemakket åbner igen efter coronapausen, er kronprins Frederik - ifølge kongehusets officielle kalender - regent. Han har flere gange tidligere stået for audiensen, når han har været regent.