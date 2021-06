Danskerne er mindre bekymrede for kriminalitet

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Samtidig er der også færre ofre for hærværk og vold i forhold til tidligere år.

Danskerne er også generelt mindre bekymrede for kriminalitet, viser rapporten.

65 procent af de adspurgte har svaret, at de sjældent eller aldrig er bekymret for at blive udsat for kriminalitet. I 2019 var det 59 procent.

Der er også sket et lille fald i andelen af danskere, som næsten hele tiden eller ofte er bekymret for at blive udsat for kriminalitet. I 2019 var det 12 procent, mens det var 10 procent i 2020.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) glæder sig over de nye tal.

- Det var et år, hvor COVID-19 lagde begrænsninger på os alle, men heldigvis også på de kriminelle, ser det ud til, udtaler han i pressemeddelelsen.

Men han påpeger, at der ikke er grund til at tro, at det vil fortsætte, når pandemien aftager.

- Derfor er det også godt, at vi med den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden har styrket politiet markant og får nye nærpolitienheder og flere lokalbetjente, som bringer politiet tættere på borgerne, fortsætter han.