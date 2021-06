Danskerne er blandt de mest håbefulde i EU

Coronaudbruddet har skabt usikkerhed over hele verden, men i Danmark er vi tilsyneladende i højere grad fyldt med håb end i mange andre EU-lande.

De er blandt andet blevet spurgt til, hvilke følelser fra en liste af muligheder der bedst beskriver deres situation.

Deltagerne kunne vælge op mod fire følelser, og usikkerhed var i de fleste lande den følelse, flest var ramt af.

I hele EU valgte 45 procent den følelse. I Danmark var det dog kun 26 procent.

Her var håb derimod den mest dominerende følelse. Den valgte 48 procent af danskerne, mens det for EU som helhed var 37 procent.

At danskerne er håbefulde under corona, stemmer godt overens med det, der er set i Hope-projektet, der undersøger danskernes adfærd og holdninger under corona.

Det fortæller professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, der står i spidsen for projektet.

- I vores data kan vi se, at den almindelige dansker i bund og grund er optimistisk omkring situationen og oplever, at selv om krisen måske ikke er overstået, så har vi set det værste, siger han.

I slutningen af maj viste den seneste udgave af Hope, at borgernes bekymring for corona var på det laveste under epidemien.

Michael Lang Petersen fortæller, at data fra projektet viser, at positive følelser er vigtige for håndteringen af corona.

- Oplevelsen af at man ved, hvad man skal gøre, og at det gør en forskel - netop at man har håb - er noget af det vigtigste, i forhold til om man holder fast i retningslinjerne og støtter myndighedernes håndtering, siger han.

Ud over Danmark var der kun fire andre lande, hvor håb var den mest valgte følelse. Det var i Estland, Holland, Østrig og Rumænien.

Esterne er de mest håbefulde. Her valgte 51 procent håb i undersøgelsen. I Danmark og Holland var det 48 procent.

Selv om danskerne er håbefulde, er de dog også frustrerede. Det var den næstmest valgte følelse blandt de danske deltagere.

Den valgte 35 procent, hvilket er stort set det samme som i EU som helhed.

Ifølge formanden for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, bør man altid være lidt forbeholden over for undersøgelser, der ikke er videnskabelige.

Men når det er sagt, ville det give mening, hvis vi herhjemme er håbefulde.

- Det handler om, at vi er på vej ud af corona, og vi tror på, at vi stadig har et stabilt samfund, siger hun.

- Vi har været en smule mere privilegerede end nogle af de andre europæiske lande. Der er selvfølgelig mange danskere, der er blevet ramt rigtig hårdt, har mistet pårørende og levegrundlag.

- Men omvendt har mange kunnet stole på, at deres mest basale levegrundlag i hvert fald var intakt, og det er usædvanligt betydningsfuldt for, om du har plads i hjertet til at føle håb, siger Eva Secher Mathiasen.

Deltagerne er også blevet spurgt ind til den aktuelle situation for deres personlige indtægt.

Her svarer 76 procent af de adspurgte danskere, at virusudbruddet ikke vil påvirke deres indtægt. Det gælder 42 for EU som helhed.