Danskerne drikker litervis af sodavand og øger risikoen for kræft

I 2014 valgte et fjertal i Folketinget at fjerne afgiften på sodavand. Det skete ifølge politikerne for at dæmme op for den stigende grænsehandel.

Faktisk indtager man her 10-12 liter mindre sodavand om året. Det er 19 liter sodavand mere om året end for ti år siden, viser nye tal fra analyseinstituttet GfK.

- Når vi handler, køber take-away eller stopper på tanken, burde det sunde valg være nemt og billigt. Sådan er det ikke i dag. Derfor har vi brug for langsigtede, strukturelle ændringer og en samlet indsats for at stoppe stigningen i overvægt, siger hun.

Hovedparten af danskerne ved godt, at overvægt kan føre til hjertekarsygdomme og diabetes. Men kun to ud af ti er klar over, at overvægt øger risikoen for kræft. Overvægt øger risikoen for mindst 13 kræftformer og er den andenstørste risikofaktor for kræft. Rygning er den største.

Kræftens Bekæmpelse lancerer i dag oplysningskampagnen ’Et ufedt budskab.’ Budskabet i kampagnen er, at overvægt skader din sundhed. Det øger risikoen for kræft og andre alvorlige sygdomme.

- Fire ud af ti kræfttilfælde kan forebygges. Derfor er det vigtigt at se på årsager til overvægt og tage hul på den svære samtale om de sundhedsmæssige konsekvenser og løsninger. Det er en vigtig, men også svær opgave, da overvægt er et følsomt emne at tale om, afslutter Mette Lolk Hanak.