Danskerne bruger mere data på ferien

Det viser tal fra teleselskabet 3, der har målt roaming blandt selskabets kunder i ugerne 27 til 33.

- Tallene viser, at danskerne tager deres digitale vaner med på ferie. Deres smartphone indeholder et hav af nyttige funktioner, som de er vant til at have lige ved hånden, og derfor er det naturligt, at de også bruger dem på ferien, siger David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3.

- Forbindelserne i udlandet er efterhånden så gode, at mange også bruger dem til streaming af film, serier og Youtube i skyggen under parasollen eller til børnene på bagsædet i bilen.

Danskernes dataforbrug er blevet målt i 64 lande, hvor 3-abonnementet 3LikeHome er inkluderet.

Med 3LikeHome kan danskere ringe, surfe og sende sms'er til samme priser som i Danmark.

Men selv om der siden maj 2016 har været fri roaming i de fleste EU-lande, kan det stadig være dyrt at bruge mobilen uden for Europa, påpeger David Elsass.

- Man skal ikke tage fejl af, at der stadig er steder i verden, hvor hver megabyte koster en del. Derfor er det en god idé at sikre, at man har det rette abonnement, inden man drager på langfart, siger David Elsass.

Han peger blandt andet på Tyrkiet, hvor selskabets kunder alene i juli brugte data for, hvad der svarer til 830 millioner kroner. Det særlige abonnement gjorde dog, at regningen blev væsentligt lavere.