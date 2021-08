Danskerne blandt de mest vaccinerede - tilliden er afgørende

Mens udrulningen af vacciner her i landet i foråret fik hug for at halte bag ved lande som Israel og Storbritannien, ligger Danmark nu nummer 21 på listen over lande med den højeste vaccinetilslutning.

Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Ser man bort fra lande med under én million indbyggere som Seychellerne, Island og Malta, der alle ligger blandt de øverste fire, indtager Danmark 16.-pladsen.

Listen er lavet ud fra, hvor stor den andel af befolkningen, der er færdigvaccineret mod covid-19.

Ifølge Michael Bang Petersen, professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, skyldes Danmarks høje placering i høj grad, at borgere har høj tillid til myndighederne.

Han leder blandt andet Hope-projektet, som undersøger danskernes holdninger og adfærd under coronaepidemien.

- Det handler især om tilliden til sundhedsmyndighederne. Den er bare højere i Danmark, end den er i mange andre lande.

- Det har selvfølgelig noget at gøre med, at vi har en højtillidskultur, og at det er noget, som er blevet opbygget over årtier, siger han.

Sverige ligger på 38.-pladsen. Selv om også Sverige generelt er et land med høj tillid, er der ting, der er gået galt i coronakommunikationen, som sænker borgernes tillid til coronavaccinerne, mener Michael Bang Petersen.

- Det betyder, at noget af det også handler om, at befolkningen generelt set oplever at få en troværdig kommunikation fra myndighederne.

- Kombinationen af, at kommunikationen i bund og grund har fungeret godt, og at vi har en højtillidskultur, skaber tilsammen en høj grad af tillid, som giver udslag i en høj grad af vaccinetilslutning, siger han.

I Danmark har 72 procent af befolkningen modtaget første stik med en vaccine mod covid-19. 54,9 procent kan kalde sig færdigvaccinerede.

På førstepladsen ligger Malta, hvor 76,1 procent af befolkningen er færdigvaccinerede.