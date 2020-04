Danskeres massekøb af kæledyr kan føre til aflivninger

Det kan i sidste ende føre til, at dyret må aflives, hvis ejeren ikke magter at holde kæledyr, når hverdagen begynder igen.

Mange danskere køber kæledyr for at blive holdt med selskab under coronakrisen, og særligt hunde er populære.

Else Enemark er dyrlæge hos Fødevarestyrelsen. Hun opfordrer til, at man tænker sig ekstra om.

- Vi opfordrer til, at man ikke laver impulskøb, fordi familien nu er samlet gennem længere tid.

- Konsekvensen kan jo desværre være, at dyrene skal videreformidles, hvilket ikke er særlig rart for hverken ejer eller dyr.

- I sidste ende kan det medføre, at dyr, der ellers kunne have levet et godt liv, bliver aflivet, siger Else Enemark.

På eksempelvis hjemmesiden købhund.dk samt hos Dyrenes Beskyttelse har man ifølge DR oplevet en kraftig stigning i efterspørgslen på kæledyr.