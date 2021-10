Danskere under 18 år tilbydes ikke længere Moderna

Personer i Danmark under 18 år vil ikke længere blive tilbudt vaccinen mod covid-19 fra selskabet Moderna.

De vil fremover udelukkende få tilbudt vaccinen fra PfizerBioNTech.

Det sker ud fra et forsigtighedsprincip, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

De 12-17-årige er hidtil fortrinsvis blevet tilbudt Pfizer-vaccinen, men fremadrettet vil de udelukkende blive inviteret til vaccination med netop den.

- Ud fra et forsigtighedsprincip vil vi fremadrettet udelukkende invitere børn og unge til at modtage denne vaccine (Pfizer, red.). Ikke mindst i lyset af, at det er for denne vaccine, at der eksisterer den største mængde data fra brugen til børn og unge fra især USA og Israel.

Det siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at omkring 1100 borgere under 18 år er blevet vaccineret med vaccinen fra Moderna.

Et nyt nordisk studie har undersøgt risikoen for hjernehindebetændelse og hjertemuskelbetændelse. Begge former for hjertebetændelse er kendte, men sjældne bivirkninger ved vaccination for covid-19.

I de foreløbige data rejses der mistanke om øget risiko for hjertebetændelse ved vaccination med Moderna.

Antallet af tilfælde med hjertebetændelse - og risikoen for det - er dog meget lille, lyder det i pressemeddelelsen.

De foreløbige data fra det nordiske studie er blevet sendt til Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) bivirkningskomité og skal nu vurderes.

Sundhedsstyrelsen vil følge vurderingen fra EMA og tage stilling til, om der er behov for ændringer i anbefalingerne, når der kommer nye udmeldinger fra lægemiddelagenturet.

Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at både vaccinen fra PfizerBioNTech og Moderne er "særdeles effektive vacciner", som har en vigtig plads i det danske vaccinationsprogram.

Den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, oplyste tidligere onsdag, at den vil sætte brugen af Moderna-vacciner på pause for alle svenskere født i 1991 og derefter.