Danskere tilbragte påsken online i sommerhuset

Særligt i Skagen og Marienlyst steg datatrafikken med henholdsvis 396 og 225 procent.

Samtidig faldt dataforbruget i Storkøbenhavn, Odense, Aarhus og Aalborg med cirka 30 procent hen over helligdagene.

Ifølge forbruger- og adfærdsekspert med baggrund inden for psykologi og kommunikation Manou Messmann er det ikke overraskende, at danskerne tjekker deres telefoner eller streamer fra sommerhuset.

Hun sammenligner mobilforbruget med en rygepause.

- Det kan blive voldsomt og intenst at være samlet hele familien i sommerhuset. Telefonen er et pusterum, hvor man kan koble af og være sig selv, siger Manou Messmann.

Hun forklarer, at man gennem sin mobil kan være sig selv i kraft af, at det indhold, der er på ens telefon, er skræddersyet af eksempelvis Google. På den måde kan det virke som forlængelse af en selv og ens interesser.

Dog er det ikke alle, der kan koble af med en mobil i hånden, mener forbrugereksperten.

- Telefonen kan sagtens påvirke dig i den negative retning med stress og afhængighed af at tjekke, om der er sket noget nyt, siger hun.

Blandt andet kan nogle have svært ved at slippe arbejdet eller det socialliv, man kan gå glip af, mens man er af sted i sommerhus, mener adfærdseksperten.

Det er ifølge Manou Messmann nødvendigt at have kontrol over sin mobilforbrug - særligt i sommerhuset, hvor man er taget op for at slappe af.

- Det er vigtigt at have et naturligt forhold til sin telefon, hvor man selv styrer, hvor ofte man tjekker den, og man kan finde ud af at lægge den væk, siger Manou Messmann.

Datatrafikken i 3's netværk er sammenlignet med en almindelig forlænget weekend i perioden fra fredag 5. april til søndag 7. april 2019.

Teleselskabet 3 har 1,3 millioner danske mobilkunder.