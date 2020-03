Danskere står i kø for at hjælpe sundhedsvæsenet

Under coronavirussets indtog i Danmark knokler medarbejderne på de danske hospitaler, hvor 82 personer nu er indlagt - 18 af dem på intensive afdelinger.

Det betyder også, at sundhedsvæsenet har brug for flere hænder. Det forventes, at 580.000 danskere kan blive smittet med coronavirus i første bølge af virusset i foråret.