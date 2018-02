Danskere skriver til prins Henrik: Håber Frederik når hjem

Kongehuset har fredag også benyttet sociale medier til at dele meddelelsen om, at prins Henriks helbred er forværret, samt at kronprins Frederik rejser hjem fra vinter-OL for at besøge sin far.

Meddelelsen er lagt ud på de sociale medier Facebook og Twitter. Her hæfter flere brugere sig ved den ældste søns tur hjem til sin fars sygeleje.