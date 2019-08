To danske mænd er i Norge blevet taget med 35-40 eksemplarer af den meget sjældne apollosommerfugl (Parnassius apollo). Sommerfuglen optræder på danske og internationale lister over udryddelsestruede arter, og en enkelt sommerfugl kan angiveligt indbringe 1000 kroner hos samlere herhjemme. (Arkivfoto)

Danskere samler truede sommerfugle i Norge

I Norge er to danskere anholdt, mens de indsamlede truede apollosommerfugle. Biologer frygter et organiseret netværk og opfordrer miljøministeren til handling.

Det lokale politi i området Gjendebu ved Jotunheimen havde fået et tip om, at de to danskere gik rundt i fjeldet og fangede sjældne sommerfugle. Det viste sig at være rigtigt, da mændene var i besiddelse af 35-40 apollosommerfugle, skriver TV2.

To danske mænd blev i mandags afsløret med 35-40 sjældne og udryddelsestruede sommerfugle i det sydlige Norge. Biologer frygter, de kan være tilknyttet et netværk, der ulovligt handler med truede arter.

