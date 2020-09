Danskere risikerer ti års fængsel for momssvindel for millioner

To danskere risikerer ti års fængsel for momssvindel for over en halv milliard kroner. Det skriver Ekstra Bladet tirsdag.

Ifølge et 64-siders langt anklageskrift, som avisen er i besiddelse af, er de to forretningsmænd på henholdsvis 53 og 59 år tiltalt for blandt andet bedrageri, dokumentfalsk, organiseret kriminalitet og hvidvask af penge for samlet 540 millioner kroner.