- Vi kan godt genkende, at forældrerollen har ændret sig meget siden 90?erne. Vi oplever, at en del forældre er søgende i forhold til, hvad det vil sige at være en god forælder. Om de gør det godt nok, siger Rasmus Edelberg, landsformand for Skole og Forældre.

Danskere ønsker mere respekt for autoritet

Et nyt studie viser, at 62 procent af danskerne ønsker, at respekt for autoriteter skal fylde mere i børneopdragelsen. I 1990 var det bare 34 procent.

Og netop i danskernes holdning til respekt for autoriteter i børneopdragelsen er der sket et markant skifte siden 1990, viser analysen.

Det mener et flertal af danskerne, skriver Berlingske på baggrund af Den Danske Værdiundersøgelse, som 19 danske forskere har været med til at analysere.

Børn skal have større respekt for autoriteter.

