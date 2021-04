Danskere kan tage skrottet vaccine og få erstatning ved skader

Der er en politisk diskussion om, hvad der skal ske med de omkring 200.000 AstraZeneca-vacciner, som Danmark har liggende på køl. De blå partier har opfordret til, at man skal give vaccinen til de danskere, der gerne vil have den. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har bedt Sundhedsstyrelsen komme med et oplæg. (Arkivfoto)

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix