Danskere kan rejse til Tyskland uden coronatest

Danskere, der rejser ind i Tyskland med bil eller båd, skal fra søndag den 27. juni ikke længere fremvise en negativ coronatest eller udfylde en digital indrejseformular for at komme ind i landet. Det gælder dog ikke flyrejser.

Det oplyser Udenrigsministeriet, efter at rejsevejledningerne er blevet opdateret fra midnat natten til søndag.

Reglerne for indrejse er blevet lempet, efter at de tyske myndigheder har ophævet Danmarks status som "risikoområde". Det sker efter den seneste tids faldende danske smittetal.

De nye vejledninger gælder, hvis man har opholdt sig i Danmark de seneste ti dage inden rejsen over den tyske grænse.

Rejserestriktionerne er imidlertid ikke ophævet, hvis man rejser med fly til Tyskland. Her skal man stadig kunne fremvise en negativ coronatest, når man lander.

Testen skal være maks 48 timer gammel, hvis det er en lyntest. Den må være 72 timer gammel, hvis det er en PCR-test.

Det er heller ikke længere et krav, at man skal i karantæne i Tyskland efter indrejse. Det har ellers været et krav, men danskere har kunnet undgå det den seneste tid, hvis man udfyldte en indrejseformular fra de tyske myndigheder. Både karantæne og formularen slipper man nu for.

Er man færdigvaccineret, eller har man tidligere været smittet med coronavirus, skal man ikke fremvise en test ved indrejse til Tyskland med fly.

Man skal dog kunne fremvise dokumentation for dette. Det kan for eksempel være det danske coronapas.

Tyskland er fra lørdag markeret som grøn i det danske udenrigsministeriums rejsevejledninger. Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke som sådan fraråder noget i forhold til rejser til landet, ud over at man skal bruge sin sunde fornuft.

Det er første gang i 15 måneder, siden coronavirusset for alvor brød ud i Europa, at den danske rejsevejledning har et grønt land. Ud over Tyskland er 18 lande på nuværende tidspunkt grønne.