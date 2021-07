Danskere i London er klar til EM-brag: Stemningen er fantastisk

Strenge indrejsekrav gør det svært at komme ind. Men de danskere, der i forvejen bor i landet, er klar til at larme.

Det fortæller Kasper Klemmensen, som er en af 30.000 med dansk pas og adresse i London.

Han er formand for Team Danmark FC, en forening drevet af danskere.

- Stemningen er fantastisk. Alle danskerne er helt vilde for at få billetter, og folk gør alt for at støtte op om de danske drenge, siger han.

Der er arrangeret en sammenkomst inden kampen på en pub i London, Vinegar Yard, hvor danskerne kan mødes fra klokken 12 og varme op til kampen.

En af dem, der skal på stadion, er Louise Christensen. Hun studerer i London og skal se kampen med sin engelske kæreste og danske veninde.

- Det har givet et kæmpe dansk fællesskab, at de skal spille herovre, og at vi kan komme med til kampen. Jeg ser glade danskere hele tiden, siger hun.

Forældrene har stået for billetterne, så hendes engelske kæreste - som er både stor fodboldfan og landsmand med modstanderholdet - må hoppe i de danske farver, fortæller hun.

Han har sågar fået lov at lære at synge med på "Vi er røde, vi er hvide".

- Der er lidt trykket stemning herhjemme, men han synes, det er sjovt at opleve fra den anden side, griner Louise Christensen.

En anden dansker, der skal ind at se semifinalebraget, er Danmarks ambassadør i London, Lars Thuesen.

- Vi er alle sammen kisteglade over, at vi får denne her enestående mulighed for at komme ind at se en semifinale på Wembley - og så mellem Danmark og England. Så det er en ren glædesrus.

Skulle Danmark ende i finalen, er det op til den britiske regering, om flere rød-hvide fans får lov til at se kampen på Wembley, fortæller han.

Spørger man Team Danmark FC's Kasper Klemmensen, er det alle typer af danskere i landet, der bakker op om holdet.

- Men der er ikke så mange hardcore roligans herovre, er min fornemmelse. Men så snart, drengene løber på banen, er jeg sikker på, at der kommer nogle nye til. Vi giver den fuld gas, siger han.