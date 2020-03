I Italien er beboere i flere byer begyndt at synge sammen for at skabe fællesskab, mens myndighederne har bedt alle om at blive indendøre for at begrænse smittespredningen af coronavirus. Her ses en mand, der synger fra sin altan i Milano.

Danskere følger italienerne og synger fra vindueskarmene

Et fænomen fra Italien har inspireret danskere, der mødes fra vindueskarme og altaner for at synge sammen.

I Italien er borgere i flere byer begyndt at synge sammen fra altaner og vinduer for at øge sammenholdet i en periode, hvor Italien er lukket ned på grund af coronavirus.

Siden har sangfænomenet spredt sig til flere andre steder, herunder Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten, der henviser til en række videoer på sociale medier.

Italien er det land i verden, hvor der efter Kina er registreret flest personer, der er smittet med coronavirus - og personer, der har mistet livet som følge af virusset.

Flere end 21.000 er smittet, mens flere end 1400 er omkommet i landet. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University i Baltimore, USA, natten til mandag dansk tid.

Det har fået de italienske myndigheder til at lukke landet ned og bede alle borgere om at blive indendøre.

For at holde humøret oppe i en svær tid begyndte borgerne i den italienske by Siena i Toscana at synge sammen fra vinduerne, så sangen rungede i de tomme gader.

Idéen er blevet samlet op flere steder i Danmark, selv om danskerne endnu ikke har fået besked på slet ikke at bevæge sig udenfor.

Eksempelvis viser en video, der er lagt på Facebook, hvordan borgere på Østerbro synge "You've Got a Friend".

På Nørrebro samledes folk på altanerne på Thorsgade for at synge "Det er i dag et vejr".

Ifølge Jyllands-Posten har beboere på Godsbanegade på Vesterbro arrangeret et lignende tiltag, hvor der blandt andet skal synges "Der er et yndigt land" mandag aften klokken syv.

Også i Aarhus er et tilsvarende initiativ på vej. Her har en begivenhed på Facebook, der vil arrangere fællessang i Aarhus hver aften klokken seks, fået 250 personer til at tilkendegive, at de vil deltage.