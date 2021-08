Danskere evakueret fra kaos i Afghanistan

Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S) mandag morgen til DR Nyheder.

Forsvaret arbejder fortsat på at evakuere danske statsborgere og lokalt ansatte afghanere fra de kaotiske tilstande i landet.

- Det er tolke og lokalt ansatte, som vi ønsker at evakuere, men der er også en større gruppe danskere, som først sent har meldt sig og ønsker at komme ud af Afghanistan, siger Trine Bramsen til DR.

Hun fortæller, at det både er en udfordring at få fly til at lande i lufthavnen i Kabul og at få de folk, der skal evakueres, ind i lufthavnen.

- Alt det gør, at det sammenlagt er en særdeles vanskelig operation som dansk forsvar står bag, siger forsvarsministeren til DR.

Søndag aften oplyste Trine Bramsen, at danske militærfly befandt sig i området omkring Afghanistan.

- Situationen er meget alvorlig, og det er svært at operere, men det er yderst vigtigt for at kunne evakuere, at de danske militære fly er operative.

- Vi knokler på højtryk og på baggrund af de beredskabsplaner, som vi har haft fokus på siden meldingen om tilbagetrækning fra Afghanistan, sagde Trine Bramsen til Ritzau.

Beslutningen om at sende danske militære fly afsted blev truffet for nogle dage siden, fortalte ministeren, som samtidig understregede, at evakueringen ikke havde kunnet finde sted uden.

Lufthavnen i Kabul er i øjeblikket lukket for alle andre fly end militære. Billeder og videoer fra lufthavnen viser desperate afghanere, der forsøger at komme om bord på fly.

Amerikanske soldater har ifølge nyhedsbureauet Reuters været nødt til at affyre skud op i luften for at forhindre en større menneskemængde i at løbe ud på startbanen.

Danmarks opgave bestod i at få de ansatte og deres familier på den danske ambassade i Kabul ud af landet sammen med omkring 45 lokalt ansatte afghanere, der også skal have familiemedlemmer med.

Forsvarsministeren sætter ikke tal på, hvor mange der indtil nu er evakueret.

Enhedslistens forsvarsordfører, Eva Flyvholm, kalder det et "dybt svigt", at de danske myndigheder endnu ikke har fået afghanske ansatte fra ambassaden i sikkerhed.

- At det kun lader til at være udenlandske diplomater, der kommer ud, og ikke engang de lokaltansatte afghanere og familier, der er blevet lovet det, er forfærdeligt. Og et dybt svigt, der kunne være undgået ved at sikre visum og evakuering tidligere, skriver Eva Flyvholm på Twitter.

En unavngiven amerikansk embedsmand sagde natten til mandag dansk tid til nyhedsbureauet Reuters, at størstedelen af de vestlige landes diplomatiske korps nu skulle have forladt Kabul.

Den militante islamistiske bevægelse Taliban indtog søndag Kabul efter at have overtaget store områder af Afghanistan i de seneste dage.

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, har forladt landet, og Taliban har erklæret, at "krigen er ovre", og at man forventer at få overdraget magten i landet.