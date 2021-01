Danskere er så godt som gået fri af influenzasæsonen

Mens coronavirus fylder i samfundet denne vinter, så er Danmark indtil videre gået glip af den årlige influenzasæson. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Sagt kort er der ikke noget influenza i omløb lige nu, og det har der ikke været i denne sæson i det hele taget.

- Der er påvist under 20 tilfælde i Danmark siden uge 40, hvilket er så godt som ingenting. Det er virkelig ikke normalt, fortæller Lasse Vestergaard, der er ansvarlig for overvågningen af influenza og overdødelighed hos Statens Serum Institut (SSI) til avisen.

Omkring hver femte danske borgere bliver typisk ramt af en sæsoninfluenza. Og mellem 1000 og 2000 personer dør årligt af virusset, vurderer SSI.

Hos SSI registrerer man kun de tilfælde, der bliver påvist via en test, eller som fører til indlæggelser på et af hospitalerne.

Alligevel er der en væsentlig forskel på antallet af influenzatilfælde denne vinter sammenlignet med tidligere.

For mens der fra slutningen af september 2020 og frem til 6. januar i år er påvist 17 tilfælde af influenza, var der i samme periode sidste år 1009 tilfælde.

Derudover har ingen været indlagt indtil videre denne sæson.

Ifølge Lasse Vestergaard er forklaringen på den lave influenzasmitte, at der er indført mange tiltag for at mindske smitte med coronavirus - og det påvirker også andre virusser.

Derfor vil influenzaen sandsynligvis begynde at sprede sig mere, når coronarestriktionerne lempes, siger han til Kristeligt Dagblad.

Ifølge Kristeligt Dagblad var der fra oktober 2019 til maj 2020 knap 7600 registrerede tilfælde af influenza i Danmark. Knap 2300 var indlagt i perioden.