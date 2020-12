Dansker tiltalt for 33 år gammelt drab på svensk-finsk færge

Dengang hed færgen "Viking Sally", og mandag oplyser den finske anklagemyndighed, at en dansk mand er blevet tiltalt for drabet og drabsforsøget.

På sin hjemmeside meddeler anklagemyndigheden, at der er tale om en dansker født i 1969. Han nægter sig skyldig og sidder ikke fængslet.

Ifølge anklagen var der tale om en særdeles rå og brutal forbrydelse, da de to tyske studerende - Klaus Schelkle og Bettina Taxis - blev angrebet. De lå angiveligt og sov under åben himmel på færgen, da de blev overfaldet.

Det ventes, at sagen mod den danske mand kan komme for retten i maj 2021.

Det er endnu ikke lykkedes Ritzau at få oplyst hos Rigsadvokaten, hvorvidt den danske mand er blevet begæret udleveret.

Det var tidligt om morgenen den 28. juli 1987, at der blev slået alarm fra færgen, som sejlede mellem Stockholm og Åbo - på finsk Turku.

Det unge par Schelkle og Taxis havde udset sig platformen til helikopterlanding som et oplagt sted at sove. De lagde sig ifølge tidligere beskrivelser af sagen i deres soveposer omkring klokken 01.

Knap tre timer senere blev de fundet af en gruppe danske drenge. Drengene fik øje på to mennesker, som så ud til at have svært ved at rejse sig op. Da drengene kom nærmere fandt de tyskerne indsmurt i blod.

Da færgen lagde til i Åbo stod betjente klar til at begynde efterforskningen. Det lykkedes dog drabsmanden at undslippe.

I flere år stod efterforskningen på, før den i løbet af 1990'erne blev lagt på hylden.

Nye oplysninger fik dog finsk politi til at se på sagen igen i 2016. Det er denne efterforskning, som nu har ført til tiltalen mod den danske mand.