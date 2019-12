Et samarbejde mellem politiet i Danmark og Filippinerne har ført til, at en kvinde er blevet anholdt i Filippinerne for at have arrangeret videoer på nettet af børn, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Dansker streamede børneovergreb - nu er kvinde anholdt

Et samarbejde mellem politiet i Danmark og Filippinerne har ført til, at en kvinde er blevet anholdt i Filippinerne for at have arrangeret videoer på nettet, der viser overgreb på børn.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

I sagen blev en 63-årig mand fra Nærum tidligere i år idømt fire og et halvt års fængsel for at have streamet videoerne i sit hjem.

På videoerne bliver børnene misbrugt seksuelt.

- Sagen var jo sådan set afsluttet med Østre Landsrets dom, men på baggrund af de mange oplysninger, som vi havde fundet under efterforskningen, besluttede vi at udarbejde et oplæg, der via NC3 og nordiske politi- og toldmyndigheders forbindelsesofficer blev videregivet til filippinsk politi, fortæller vicepolitiinspektør John Dyhrberg Christensen fra Nordsjællands Politi.

NC3 er Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center.

I forbindelse med efterforskningen af sagen mod den 63-årige mand fra Nærum fandt politiet oplysninger, der gjorde det muligt for myndighederne i Filippinerne at identificere den person, der faciliterede de pågældende liveshows.

På den baggrund kunne de filippinske myndigheder i midten af december gennemføre en aktion, hvor kvinden bag blev anholdt.

Efter anholdelsen af kvinden blev hendes to børn, en dreng på syv-otte år og en pige på 10-11 år, som er blevet seksuelt udnyttet i shows og videoer, tvangsfjernet.

Også et spædbarn blev overgivet til et nærtstående familiemedlem.

Sagen efterforskes nu videre af politiet i Filippinerne.