Dansker mister livet i drukneulykke i Spanien

Dansker er død i Spanien, oplyser Udenrigsministeriet. Lokalmedie skriver, at det var en drukneulykke.

En dansk statsborger har mistet livet i Spanien, oplyser det danske udenrigsministerium.

Ministeriet bekræfter, at familien er underrettet, og at der ydes konsulær bistand. Da der er tale om en personsag, kan ministeriet dog ikke sige mere om dødsfaldet.

Ifølge det danske lokalmedie Kanal Frederikshavn er der tale om en 56-årig kvinde fra Frederikshavn.

Mediet beretter, at hun døde i en drukneulykke, da hun prøvede at redde sin 72-årige norske kæreste, som hun var på ferie med. Han druknede også, skriver mediet.

Det stemmer overens med, at det norske medie VG torsdag skrev, at en 72-årig norsk statsborger havde mistet livet i en drukneulykke i den spanske by Alicante.

- En kvinde, som skulle have prøvet at redde nordmanden, omkom også, skriver VG.

Spaniaavisen, der er et norsk medie i Spanien, skriver også, at to udenlandske statsborgere har mistet livet.

Det norske udenrigsministerium oplyser til VG, at der ydes konsulær bistand "i henhold til gældende rammer og retningslinjer ved dødsfald i udlandet".