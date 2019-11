Dansker idømmes fængsel i verdens største dopingsag

En dansk bagmand har erkendt at have smuglet anabole steroider til en værdi af 100 millioner kroner.

En tidligere dansk bodybuilder har under en retssag i London erklæret sig skyldig i ulovlig import af 16 ton anabole steroider til Storbritannien.

Det skriver Politiken.

Avisen beskriver sagens hovedperson, Jacob Sporon-Fiedler, som "hjernen bag verdens største dopingnetværk".

I sagen er han blevet idømt ti års fængsel. Dog har han kun udsigt til fem år og fire måneder i fængsel. Det skyldes blandt andet, at han har erkendt sin skyld og allerede har afsonet en periode med fodlænke.

Med dommen er der sat et foreløbigt punktum for mere end fem års efterforskning i Storbritanniens enhed mod organiseret kriminalitet, National Crime Agency (NCA).

- Jacob Sporon-Fiedler er formentlig den største kriminelle på det illegale dopingmarked - vi kender i hvert fald ingen større end ham, siger hovedefterforsker i sagen John McLaughlin til Politiken.

Formålet med indsmuglingen af anabole steroider var at sælge dem på det sorte marked til mennesker verden over, der ved at tage medicin kan skyde genvej til at få større muskler.

Jacob Sporon-Fiedlers forretning har ifølge NCA formentlig været langt større, end han er blevet dømt for i Storbritannien.

Den tidligere bodybuilder har base i Mumbai i Indien.

Af efterforskningen fremgår det, at han herfra har stået bag ulovlig handel med flere dopingmærker og -produkter.

Det giver ifølge Politiken anledning til at tro, at han har handlet med langt mere end de 16 ton steroider, der er sikre beviser for.

Blandt andet er danskeren sat i forbindelse med personer, der har drevet hemmelige laboratorier i Storbritannien med produktion af steroider til det, efterforskerne mener, løber op i 460 millioner kroner.

Den nu afsluttede sag tog sit afsæt i en beslaglæggelse af et større parti af anabole steroider i Heathrow Lufthavn i London i 2014.

Efterforskningen har afsløret et komplekst netværk, der har distribueret de ulovlige stoffer fra Indien, hvor produktionen er tilladt, videre til andre lande.

Foruden Jacob Sporon-Fiedlers er yderligere fire personer idømt fængselsstraffe på mellem to og seks år i samme sagskompleks.

Hos Anti Doping Danmark bemærker direktør Michael Ask, at sagen er et resultat af samarbejde mellem myndigheder i mindst 26 lande.

- Sagen viser, hvor langt vi kan nå, hvis kræfter på tværs af myndigheder og lande samarbejder.

- Det er nødvendigt, at vi tænker ud af siloerne ved denne type grænseoverskridende kriminalitet, hvor vi er oppe mod de store distributører af forbudte dopingstoffer, siger han i en pressemeddelelse.

Politiken skrev allerede i 2012 om Jacob Sporon-Fiedler, der syv år tidligere havde søsat virksomheden Alpha-Pharma og kort efter flyttede produktionen af medicin til Mumbai i Indien.

Hovedpersonen afviste dengang, at hans forretning havde et ulovligt formål.