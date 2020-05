Dansker i gruppesøgsmål: Ikke i orden at gamble med folks sundhed

Sagsøgerne, der ifølge TV2 omfatter 5380 personer, beskylder modparten for at have undladt at lukke barer og hoteller på skisportsstedet Ischgl trods en galopperende coronasmitte.

82 danskere er med i et gruppesøgsmål mod erhvervsdrivende og myndigheder i Østrig.

- For min kæreste og jeg handler det ikke om det økonomiske aspekt.

- Vi er med for at sige, at det simpelthen ikke er i orden at gamble med folks sundhed og sikkerhed på den måde, siger Anne Jorsø, Frederiksberg, til Ritzau.

Sammen med sin kæreste var hun taget på skiferie, og 8. marts befandt parret sig ved baren Kitzloch.

Her blev der festet igennem, uagtet at en tjener angiveligt dagen forinden var testet positiv for coronavirus.

- Vi sad udenfor, fordi der var fuldstændig tætpakket indenfor. Vi fik vel to-tre øl hver. De glas, vi drak af, kom inde fra baren, forklarer Anne Jorsø.

Symptomerne dukkede op på køreturen hjem til Danmark. Så da parret kom hjem, gik de i karantæne i 14 dage.

- To dage efter hjemkomsten blev jeg rigtig syg, fortæller Anne Jorsø.

- Om smitten kom fra afterski-baren, fra skiliften, morgenmadsbuffeten eller det hotel, vi boede på, det aner jeg vi ikke, siger hun.

Men uanset hvor smitten kom fra, burde myndighederne havde handlet tidligere, lyder det fra danskeren.

- Vi er ret sikre på, at myndighederne kendte til det her udbrud, men ikke fik stoppet det i tide. Måske fordi der har været økonomi i at holde det kørende så længe som muligt, siger Anne Jorsø.

Allerede 5. marts frarådede Island rejser til Ischgl, og 9. marts fulgte den danske udenrigsministerium trop.

Men først 13. marts blev området lukket ned.

- Det er da påfaldende, at skandinaviske lande går ud og fraråder rejser til området på grund af coronasmitte. Men landet gør ikke noget selv. De gør det i hvert fald meget sent, siger Anne Jorsø.

De har gjort det økonomiske krav op til cirka 4500 kroner. Det svarer til udgiften til overnatning og kort til skiliften.

Det er den østrigske forbrugerorganisation VSV, der står bag søgsmålet.

Borgmesteren i Ischgl, Werner Kurz, har over for TV2 afvist, at man har nølet.

- Vi var to dage tidligere ude end de andre skisportssteder. Myndighederne udstak reglerne, og dem omsatte vi i god tro, siger han.

Det er uvist, hvornår der kommer en afgørelse i sagen.