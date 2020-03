Dansker i Milano: Smittefare får folk til at holde afstand

Især det nordlige Italien er hårdt ramt. Italiens regering tog natten til søndag drastiske midler i brug og besluttede at lukke Lombardiet, herunder storbyen Milano, og andre områder i det nordlige Italien i kampen for at inddæmme det smitsomme virus.

Italien er lige nu det hårdest ramte land af coronavirus i Europa, og søndag beretter italienske myndigheder om, at dødstallet på et døgn er steget fra 233 til 366.

I Milano befinder danske Marie-Louise Bang sig. Hun arbejder som hjerteforsker på et hospital i byen, hvor hun bor sammen med sin italienske mand og deres otteårige datter.

- Der var totalt panik for to uger siden. Alle købte ind, og supermarkederne var helt tomme.

- Folk gik i panik, men efter nogle dage fandt folk ud af, at det jo ikke gav mening. Det giver ikke mening at gå i et fyldt supermarked, når vi får at vide, at vi skal holde afstand, siger Marie-Louise Bang.

Hun arbejder på samme hospital som sin mand, og de har begge mulighed for at arbejde hjemme. De skiftes derfor til at passe deres datter, som nu har været hjemme i to uger.

Et af de største problemer er, at skolerne er blevet lukket, så familierne har svært ved at få børnene passet, fortæller Marie-Louise Bang.

- Jeg kan ikke se, hvordan det skal stoppe. Jeg er bange for, at skolerne ikke åbner før sommer. Jeg kan kun se, at det bliver værre, siger hun.

Vejene er mere tomme end normalt, og luften er derfor renere end sædvanligt, fortæller hun.

Man skulle måske også tro, at parker og legepladser lå tomme i Milano, men Marie-Louise Bang fortæller, at mange alligevel opholder sig ude og hygger sig.

- Mange går ture, og parkerne er fyldte. Mange ældre er også ude at gå, selv om de anbefaler dem at blive hjemme. Folk ved ikke, hvad de skal lave, så det er det eneste, man kan gøre.

- Legepladserne er fyldt med børn. De voksne holder dog mere afstand. Italienerne står normalt meget tæt, når de snakker, men nu holder alle en meter afstand til hinanden.

- Alle er bange for at blive smittet, men der er ikke længere panikstemning, siger Marie-Louise Bang, der understreger, at hun ikke har været inde i den mest centrale del af Milano.