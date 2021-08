Dansker har været frihedsberøvet i tre år i USA

Straffesagen ser ikke ud til at komme nogle vegne, og heller ikke på et virtuelt retsmøde fredag kom der en afklaring.

1142 døgn. I så lang tid har en dansk mand efterhånden været frihedsberøvet i USA, hvor han er tiltalt for at have anstiftet en af de største naturbrande i delstaten Colorados historie.

Danskeren, der er i 50'erne, er psykisk syg og lider af vrangforestillinger, og derfor har straffesagen ikke kunnet gå i gang.

Flere gange i retsmødet luftede hans forsvarer, advokat Jane Fischer-Byrialsen, sin frustration over det langvarige forløb.

- Der sker ingen fremskridt, og det er blevet værre, ikke bedre, sagde hun og kritiserede de statslige myndigheder for passivitet.

I 911 dage har hendes klient været bedømt uegnet til at møde i en straffesag, og nu skal en psykiater undersøge, om der er udsigt til, at en tvangsmæssig medicinering vil kunne bedre den syge mands tilstand så meget, at straffesagen kan gennemføres.

I givet fald er det en anden domstol, der skal afgøre, om danskeren skal tvangsmedicineres.

Forsvareren fornyede fredag en anmodning til dommer Gregory Lyman om at afvise straffesagen. Men han ønskede ikke umiddelbart at tage stilling til ønsket.

Sagen drejer sig om en brand, der i sommeren 2018 hærgede et område på over 43.000 hektar i den sydlige del af Colorado. 141 boliger gik op i røg. Lokale medier har kaldt sagen "the Spring Creek fire".

Branden opstod ved et uheld, har danskeren oprindeligt forklaret. Efter at have grillet på en bålplads havde han lagt sig til at sove i sin autocamper. Han vågnede på grund af røgen. Angiveligt blev han selv forbrændt, da han forsøgte at slukke ilden med et håndklæde og et tæppe.

Manden blev anholdt, da han sad og legede med sin hund i sin truck, har et lokalt medie rapporteret.

Oprindeligt indrejste han til USA i 2013 på et almindeligt turistvisum. Det er for længst udløbet.

Næste retsmøde finder sted 23. august.