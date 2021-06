Dansker frifundet i finsk drabssag: Jeg har provokeret politiet

Han var tiltalt for at have slået en 20-årig tysk turist ihjel på færgen "Viking Sally" i 1987 og for at have forsøgt at dræbe den tyske turists 22-årige veninde.

Herman Himle var dengang 18 år og på vej til en spejderlejr i Finland med færgen fra Sverige.

Da nyheden om frifindelsen kom fra hans finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, var Herman Himle en glad mand.

Men overrasket var han ikke.

- Jeg havde regnet med, at de ville have frikendt mig, i hvert fald hvis de havde lyttet ordentligt efter, siger han til Ritzau kort tid efter frifindelsen.

Det var nogle sms'er, som Herman Himle sendte til sin daværende hustru, der førte til, at det finske politi i 2016 genoptog efterforskningen af sagen.

Her skrev han blandt andet, at han har begået drab to gange tidligere uden at blive straffet for det.

Men det var en joke, som blev til alvor, fortæller Herman Himle.

- Nogen vil måske sige, at jeg har provokeret politiet frem på en måde. Men det er ikke ulovligt, det jeg har gjort, siger han.

Heller ikke hans danske forsvarsadvokat, Henrik Hasseris Olesen, var overrasket over frifindelsen, da han inden sagens afslutning ikke mente, at der var nok beviser i sagen til at dømme hans klient for drab.

- Da vi var færdige med proceduren for omkring en måned siden, var jeg ret overbevist om, at dommen ville være en frifindelse.

- Sagen har været bygget op omkring en række indicier, og der har ikke været beviser af særlig stærk karakter, derfor var jeg ikke særlig nervøs, siger han.

Anklagemyndigheden har mulighed for at anke frifindelsen. Muligheden for at anke er baseret på rettens beslutning om at udelukke tre politiafhøringer af Herman Himle fra sagen, oplyser Henrik Hasseris.

Byretten i Turku besluttede på et tidligere retsmøde, at de tre politiafhøringer, som blev foretaget i 2016, ikke måtte bruges i sagen, fordi Herman Himle ikke havde en juridisk repræsentant under afhøringerne.

Herman Himles finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, oplyser til Ekstra Bladet, at anklagemyndigheden i Finland som udgangspunkt har 30 dage til at anke afgørelsen.

Dog skal anklagemyndigheden inden for syv dage bekendtgøre, om den agter at anke dommen.