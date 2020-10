Dansker anholdt i Spanien mistænkes for overgreb på datter

En dansk mand er anholdt i Alicante. Han mistænkes for flere gange at have voldtaget sin mindreårige datter.

En 50-årig mand med islandsk og dansk islæt er af spansk politi blevet anholdt i den spanske havneby Alicante.

Det oplyser spansk politi Policia Nacional på Twitter tirsdag.

Manden har været efterlyst af dansk politi, fordi han er mistænkt i en sag om seksuelt misbrug af en mindreårig pige. Det er mandens egen datter, som han ifølge tweetet fra spansk politi skulle have misbrugt adskillige gange.

Spansk politi har offentliggjort en video af manden, der iført en laksefarvet t-shirt og et par grå joggingbukser ses i politiets varetægt.

Den 50-årige er blevet varetægtsfængslet in absentia - uden at være til stede - ved et grundlovsforhør i Danmark. Herefter har dansk politi fået ham internationalt efterlyst.

Rigspolitiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at manden er anholdt i Spanien. Det oplyser desuden, at det er Fyns Politi, som er i gang med at efterforske sagen.

Ifølge avisen skriver spansk politi i en pressemeddelelse, at manden skulle have forgrebet sig på datteren mellem 2006 og 2010. Dansk politi har været på sagen siden sidste år.

Overgrebene skulle have fundet på både dansk og islandsk jord, skriver Ekstra Bladet.

Manden mistænkes for at have voldtaget og seksuelt krænket sin datter mindst ti gange. Han skulle også have slået hende i hovedet og på kroppen med forskellige genstande, fremgår det af tweetet.

De slag har givet pigen alvorlige skader, fremgår det.

Detaljerne, som spansk politi bringer om de påståede overgreb, er ikke bekræftet af dansk politi.

Fyns Politi vil over for Ekstra Bladet ikke komme nærmere ind på, hvad sagen drejer sig om. Det skyldes, at dansk politi endnu mangler at tale med manden.