Danske virksomheder savner ansatte med gode tyskkundskaber

Det er ikke nok at være god til engelsk, hvis man skal eksportere til Tyskland, påpeger Dansk Industri.

Dansk erhvervsliv står foran et stort problem.

Færre danskere mestrer det tyske sprog sammenlignet med tidligere, og det gør det sværere at handle med virksomheder i Tyskland.

Det påpeger Dansk Industri, som oplever, at en bred vifte af medarbejdere - fra handelsuddannede til ingeniører og håndværkere - er i særdeles høj kurs hos danske firmaer, hvis de taler, skriver og læser tysk.

- Det kan godt være, at vi er rigtig gode til engelsk i Danmark, og at vi kan tysk til husbehov. Men i Tyskland kan man ikke nødvendigvis engelsk på samme niveau, og når man går ind i et andet land og ønsker eksport og samhandel, så har det stor betydning, om man kan deres sprog.

- Og tyskerne er trods alt 80 millioner, siger Mette Fjord Sørensen, der er underdirektør i Dansk Industri.

Ifølge Avisen Danmark kræver et flertal uden om regeringen, at regeringen laver en strategi for, hvordan det tyske sprog bliver styrket i Danmark.

En analyse lavet af SMVdanmark viser, at antallet af gymnasieelever, der afslutter tysk på A-niveau, faldt fra 11 procent i 2005 til under 6 procent sidste år. SMVdanmark repræsenterer små og mellemstore virksomheder.

Desuden var antallet af studerende, der sidste år blev optaget på en videregående tyskuddannelse, 30 procent lavere end i 2010, viser analysen ifølge Avisen Danmark.

- Vores virksomheder efterspørger medarbejdere med dobbelt kompetencer - for eksempel ingeniøren eller elektrikeren, der også kan tysk.

- Men når vi ser på fødekæden - altså dem, der skal undervise enten vores unge i gymnasiet eller vores børn i folkeskolen - bliver vi ret bekymrede i Dansk Industri. For der kan vi se, at færre og færre vælger tysk som linjefag i læreruddannelsen og på universitetet.

- Så vi står foran en skrænt, hvor vi kommer til at mangle de her kompetencer i virksomhederne, og hvor der samtidig ikke er lærere til at undervise i tysk, siger Mette Fjord Sørensen.

Helt konkret betyder manglende tyskkundskaber, at virksomheder kan gå glip af ordrer til Tyskland, eller de kan blive overhalet indenom af konkurrenter, som sprogligt er lettere tilgængelige for det tyske marked.

- Det har en kæmpe stor betydning, at man kan tysk på et relativt højt niveau, så man kan føre en samtale, forhandle og læse en instruktion eller kontrakt, der er skrevet på tysk, siger Mette Fjord Sørensen.

Derfor er det afgørende, at der uddannes flere tysklærere, mener hun. Særligt da mange tysklærere går på pension de kommende år.

Derudover er der brug for opmærksomhed på, at tysk og andre fremmedsprog som fransk, spansk og kinesisk er vigtige at kunne, hvis man vil orientere sig uden for den engelsktalende del af verden.