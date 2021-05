Danske vaccinebeslutninger kan puste til skepsis i udlandet

For det kan mindske villigheden til at blive vaccineret i de lande, der fortsat benytter vaccinerne.

Det er ikke kun den danske vaccineindsats, der kan blive påvirket af, at coronavaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er blevet skrottet fra Danmarks vaccinationsprogram.

Det vurderer Michael Bang Petersen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, der undersøger borgeres adfærd under pandemien i flere forskellige lande.

- Det, et land gør, bliver dækket i mange andre lande. De er i samme båd ude i verden. Så det, et land gør, har konsekvenser i andre lande, siger han.

Og det bør de danske sundhedsmyndigheder også have in mente, mener han.

- Som udgangspunkt er de danske sundhedsmyndigheder netop danske. Så de skal først og fremmest forholde sig til den danske situation.

- Men det er klart, at man bliver nødt til at tage den her internationale dimension med i sine overvejelser, siger professoren.

Han oplyser, at Hope-projektet endnu ikke har data for, hvordan den danske beslutning om at droppe Johnson & Johnson vaccinen har påvirket vaccineskepsissen i andre lande. Den beslutning blev taget mandag.

Men der var en klar tendens, da AstraZeneca-vaccinen første gang blev sat på pause i Danmark i midten af marts.

- Vi kan se i nogle af de data, vi har indsamlet i andre lande, at beslutningen om at sætte AstraZeneca-vaccinen på pause i midten af marts skabte et dyk i vaccinevilligheden i andre europæiske lande.

- Indtil da var vaccinevilligheden i de lande steget. Så en mulighed er, at de her historier om bivirkninger bremsede en positiv udvikling, siger Michael Bang Petersen.

Ifølge professoren har den danske tumult omkring vaccinerne ikke nødvendigvis skabt en decideret negativ udvikling i den internationale vaccinevillighed. Men den kan have sat en stopper for en positiv udvikling.

Mens de danske beslutninger altså kan puste til vaccineskepsissen i udlandet, ser det ikke ud til at have den store betydning herhjemme.

- Overordnet set har vi ikke set den store udvikling i vaccineskepsis over den her periode, hvor der har været diskussioner om vaccinerne, siger Michael Bang Petersen.

Det skyldes blandt andet, at danskerne har stor tiltro til de sundhedsmyndigheder, der har taget beslutningerne.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er taget ud af det danske vaccinationsprogram, fordi de er sat i forbindelse med sjældne, men alvorlige bivirkninger.