Danske unges alkoholindtag steg igen sidste år

40 procent af de 15-16-årige svarede sidste år, at de havde været fulde inden for de seneste 30 dage. I 2015 var andelen 32 procent.

Ifølge Politiken er tallene i undersøgelsen ellers gået den rigtige vej for de unge danskere siden 1999.

Sådan er det dog ikke længere, og det har fået Sundhedsstyrelsen til at gå sammen med Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler.

De har i fællesskab sendt et brev til landets kommunaldirektører og rektorer. Her appellerer de blandt andet til, at der arbejdes for at reducere alkohol på ungdomsuddannelser, skriver mediet.

Så sent som i maj viste en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO, at de danske 15-årige er dem i Europa, der både drikker alkohol hyppigst, og som oftest har prøvet at være fulde.

Det fik Danske Gymnasier til at foreslå et forbud mod alkohol til fester på gymnasierne, hvilket dog ikke blev modtaget med kyshånd blandt eleverne i Sammenslutningen af Danske Gymnasieelever.

De mener, at det vil flytte alkoholen andre steder hen uden kontrol. Eleverne ser hellere dialog.

Da den nye undersøgelse fra Espad er fra 2019, vides det ikke, hvad udbruddet af coronavirus har gjort for de unges alkoholforbrug.

I starten af juni viste en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed dog, at hver tredje unge dansker under coronakrisen har drukket mindre eller meget mindre alkohol end normalt.

Ifølge Politiken offentliggøres det først til november, hvordan Danmark placerer sig i Espad-undersøgelsen i forhold til andre lande. I alt er 35 europæiske lande med i undersøgelsen.