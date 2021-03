Danske unge trækker i arbejdstøjet mod seksuel vold i Peru

Tusindvis af danske skoleelever skifter onsdag deres almindelige skoledag ud med forskellige former for arbejde, når de samler ind til unge peruaneres kamp for en skolegang uden seksuelle overgreb og chikane i forbindelse med kampagnen Operation Dagsværk.

Men i år er Operation Dagsværk ganske anderledes end tidligere års. Pandemien har sat en effektiv stopper for de gængse arbejdsmuligheder.

Derfor skal mange unge arbejde hjemmefra og for deres forældre, fortæller kampagneleder i Operation Dagsværk Marie Falck-Rasmussen.

- Dagen bliver unægteligt noget anderledes. Vi har jo været vant til at sende eleverne ud til arbejdsgivere, som de ikke kendte i forvejen.

- Men i år har vi opfordret eleverne at søge job hos deres familier og forældre for at kunne gennemføre dagen på en sikker måde med hensyn til coronasmitten.

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse, der arbejder for, at alle verdens unge har adgang til uddannelse. I år sker det i samarbejde med Amnesty International med fokus på Peru.

Her er seksuel chikane og vold hverdag på skolerne, oplyser Operation Dagsværk. Særligt unge piger og LGBT-personer bliver presset til at give seksuelle ydelser til deres lærere i bytte for bedre karakterer.

En af de danske elever, som onsdag trækker i arbejdstøjet, er Johanne Rüter Würtzen, der er gymnasieelev på Vibenhus Gymnasium i København.

Hun mener, at dagen kommer på et godt tidspunkt for de danske unge midt i en coronakrise.

- I en tid, hvor man måske kan føle, at mange af ens muligheder bliver taget fra én, her i coronatiden, er Operation Dagsværk en meget god og konkret måde at gøre en kæmpe forskel på, siger Würtzen.

Ifølge Johanne Rüter Würtzen giver dagen mulighed for at gøre en forskel på flere fronter.

- Man kan gøre en konkret forskel i nogens liv. Ikke kun for ens familie, hvor man for eksempel tager opvasken eller står for en lækker aftensmad med tre retter.

- Men man kan faktisk også hjælpe med nogle relevante problemer i Peru med den her donation.

Ifølge Amnesty International har 40 procent af peruanske teenagere følt sig chikaneret i løbet af skoleåret.