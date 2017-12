Danske ulve har dræbt 20 gange i år

Mange får må lade livet for at gøre en ulv mæt. Det har flere fåreavlere måttet sande, efter at man over 20 gange i år har fundet får, der var blevet dræbt af ulve.

- Vi har en meget stærk formodning om, at det er én ulv, som står bag angrebene, siger hun.

Ulvens ofre var to får, der i november blev dræbt ved Aggersund nær Limfjorden, og et der blev fundet dræbt i starten af december ved Bjergby nord for Hjørring.

Det er langt fra første gang, at fåreavlere har fundet deres får flænset eller delvist ædt. I løbet af årets første ti måneder er der registreret 20 ulveangreb, og de seneste tre skal derfor lægges oveni.

Men det er flere end 20 får, der er væk.

- Nogle gange har ulven taget ét får ad gangen, mens det andre gange har taget tre ad gangen. I enkelte tilfælde har ulven dræbt fem på én gang, siger Annette Samuelsen.

Det skader de jyske fåreavlere. Derfor udbetaler staten erstatning for de dræbte får, og det er en dyr fornøjelse.

I år er der indtil november blevet udbetalt 94.556 kroner i erstatning som følge af ulvenes glubende appetit. Det er mere end fem gange så meget som i 2016, hvor staten måtte punge ud med 16.950 kroner.

Pengene er primært givet til fåreavlere i området syd for Holstebro, hvor et ulvepar har etableret sig. Parret fik tidligere på året otte hvalpe.

Miljø- og Fødevarestyrelsen har givet tilskud til dyrehold nær Holstebro, så de kan ulvesikre deres hegn, og det har ifølge Annette Samuelsen reduceret antallet af ulveangreb betydeligt.

Tilskuddet kan man ikke få i Nordjylland. Det skyldes, at angrebene her er spredt over for stort et område.

- Det skal være tale om et afgrænset område. Ulven, der er på spil i Nordjylland, er efter al sandsynlighed en strejfer. Den kan måske være på Djursland eller et andet sted om en måned, vurderer Annette Samuelsen.

Ifølge hende er det svært at sige, om danskerne vil opleve flere ulveangreb fremover. Miljøstyrelsen følger dog udviklingen tæt.